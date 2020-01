Grandes Ligas prohibió a Dodgers comentar sobre sanción a Astros

Los Dodgers de Los Ángeles emitieron el siguiente comunicado la noche del lunes como respuesta a la investigación y castigos de Major League Baseball sobre el robo ilegal de señas por parte de los Astros de Houston:

“Major League Baseball les pidió a todos los clubes no comentar sobre los castigos anunciados hoy en torno a los Astros de Houston, ya que es inapropiado comentar sobre la disciplina impuesta sobre un equipo contrario. A los Dodgers también se les pidió no comentar sobre cualquier acto ilegal durante la Serie Mundial del 2017 y hasta este momento el equipo no hará más comentarios sobre el tema”.

El comunicando fue en respuesta a los castigos anunciados el lunes por parte del Comisionado de MLB Rob Manfred, quien decidió suspender por un año al gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, y al manager A.J. Hinch. Después de que los castigos fueron anunciados, el dueño del equipo, Jim Crane, despidió tanto a Luhnow como a Hinch.

Houston también deberá ceder sus primeras y segundas selecciones del Draft tanto en el 2020 como el 2021, como parte de los castigos. Además, los Astros recibieron una multa de US$5 millones, la mayor cantidad permitida en la Constitución de las Grandes Ligas.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston se enfrentaron en la Serie Mundial del 2017, que finalmente ganaron los texanos.