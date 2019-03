HARO QUIERE SER CAMPEÓN CON PIRATAS

Francisco Haro, lanzador que fue campeón mundial con la Selección Nacional Sub 23, tiene como meta ganar el título de la Liga Mexicana de Béisbol con los Piratas de Campeche, quienes iniciarán la campaña el próximo viernes 5 de abril cuando visiten a los Pericos de Puebla.

“Llegar a una final es lo que todos queremos, tenemos un equipo muy completo, se ve un equipo peleador y un mánager que te da mucha confianza para poder jugar bien, no te mete presión”, comentó el lanzador derecho de 22 años de edad, nativo de Los Mochis, Sinaloa.

Francisco Haro es un relevista que tendrá el equipo y asegura que ya está listo para empezar la temporada. “Me siento bien jugando en Campeche, lo he hecho en los Piratas y con Champotón en la Liga Estatal Campechana”.

En el invierno fue el sublíder de efectividad y líder de triunfos con 1.41 y nueve respectivamente, lanzando dos juegos sin jit ni carrera. En 44 entradas y dos tercios solo permitió 25 Jits, además de que estuvo muy controlado al dar Únicamente dos pasaportes.

El mochiteco tiene tres años jugando en la Liga Mexicana de Béisbol. En el 2015 hizo una gran pretemporada con los filibusteros en Tucson, Arizona, donde en siete entradas no permitió anotación lo que le valió para ser parte del róster de los 30 y debutar en la LMB.

En el 2015 lanzó 27 episodios, en el 2016 fueron 26 capítulos, en el 2017 no lanzó por que lo operaron del brazo de lanzar y en el 2018 fue cuando ya trabajó más entradas, en el primer torneo en el de primavera tiró 27 entradas y dos tercios y en el segundo 26 y dos tercios para un total de 54 entradas y un tercio en el 2018.

En la LMB lleva lanzado 107 innings y dos tercios en tres años. A sus 22 años de edad, los cuales cumplió el 17 de febrero, tiene en su contabilidad cuatro veces ser integrante de la Selección Mexicana de Béisbol.

Su primera participación fue en el 2015 con la Sub 18 en un campeonato realizado en Osaka, Japón, en el 2016 en el Mundial Sub 23, a pesar de tener menor edad fue convocado en aquel torneo que se realizó en Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León.

De nueva cuenta y por tercera ocasión se ponía la verde y fue en el Mundial Sub 23 del mes de octubre del 2018 en Colombia. El último fue el Pre Panamericano de Brasil, realizado en el mes de enero del 2019.

“El que me dejó más satisfacción fue el de Colombia, Sub 23 cuando tiré las nueve entradas y ganamos con ese partido pasamos a la final y luego como ya sabemos fuimos campeones, fue algo muy bonito y que no se olvida fácilmente”, finalizó.