Hicimos un buen partido y el resultado es justo: Gerardo Martino

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Nacional de México, afirmó que el Tricolor hizo un buen partido, “durante una hora jugamos realmente bien, tuvimos el control del juego, pensamos que en algún momento íbamos a sufrir y sucedió en los últimos 15 minutos”, dijo tras la victoria del Tri ante su similar de Holanda.

El estratega dio sus impresiones del duelo celebrado en la Arena “Johan Cruyff” de Amsterdam y añadió que, “en definitiva, por lo sucedido en el control de juego y en las opciones de gol, el resultado es justo”.

Martino ponderó el trabajo del “Tecatito” Corona y en general del equipo. “Quiero destacar la actuación del equipo, los puntos altos fueron muchos. Jesús Corona es un jugador muy decisivo, trascendental, que destaca por lo bien que juega, pero no se dimensiona lo que trabaja para el equipo, lo que regresa con sus laterales, cómo trabaja a la hora de cortar líneas de pase, lo que recupera, y eso lo hace un jugador aún más valioso. Ha jugado un partido enorme, en el cual solo le ha faltado el gol.

“Respecto a Héctor (Moreno) y Andrés (Guardado) , la jerarquía es muy difícil no reconocerla, valorarla y no tenerla en cuenta a la hora de la conformación del equipo, más allá de que estén teniendo o no minutos con sus clubes. Cuando hay jerarquías, se confía y estos jugadores lo han hecho durante mucho tiempo”, subrayó.

“El Tata” Martino finalizó hablando de Argelia, su siguiente rival: “A veces el desconocimiento hace que no se valoren determinados rivales. Holanda jugó un partido con la mayoría de titulares, pero sabiendo que en la próxima semana tiene dos partidos oficiales, me animo a decir que Argelia va a ser un rival más complicado. Esperamos un partido sumamente difícil y por lo cual elegiremos a los futbolistas que estén mejor”, concluyó.