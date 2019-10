HISTÓRICO TRIUNFO DE NACIONALES EN SM

Juan Soto y los Nacionales provocaron muy pronto que se descarrilara un tren llamado Gerrit Cole, que parecía imparable, y los Nacionales superaran 5-4 a Cole y a los Astros de Houston en el primer encuentro de la Serie Mundial en el Minute Maid Park.

Soto, el prodigio dominicano de 20 años siguió respondiendo en los momentos más apremiantes. Disparó un jonrón que envió la pelota a las vías del ferrocarril ornamental, detrás del muro del jardín izquierdo, y añadió un doblete de dos carreras.

Sobresaliente en casi toda la campaña, Cole lució más bien ordinario en el juego. Trea Turner bateó un sencillo en el segundo pitcheo y los Nacionales siguieron causando daño, para cortarle al abridor su racha de 19 victorias consecutivas, que abracaba 25 aperturas desde mayo.

“Esta noche no he contado con lo mejor de mi juego”, reconoció el abridor.

No es lo que esperaba Cole, había lucido también intratable en los playoffs. Pero en la jornada, se ha confirmado una vieja y cruel sentencia en el béisbol: No importa lo que alguien haga en toda la campaña si no lo consigue en octubre.

Soto totalizó tres imparables y un robo. A tres días de que cumpla 21 años, el maravilloso jardinero de Santo Domingo contribuyó también a la defensiva. Se apoderó de un batazo de Michael Brantley al bosque izquierdo, que pudo significar el empate.

Springer, quien fue el Jugador Más Valioso cuando Houston conquistó su primera Serie Mundial en 2017, impuso un récord al conectar jonrón por quinto duelo seguido en el Clásico de Otoño, para poner la pizarra 5-3 en la séptima entrada.

Pero el relevista Daniel Hudson lanzó una recta que sentenció al novato cubano Yordan Álvarez, con las bases llenas, para poner fin al inning.

En el octavo, Springer conectó un leñazo profundo entre el jardín derecho y el central. Parecía que la pelota se iría, para un cuadrangular de dos carreras que igualaría el encuentro.

Los Astros, que acumularon 107 triunfos en la campaña regular, eran favoritos de los apostadores antes del comienzo de la serie. Ahora están en desventaja y han perdido la ventaja de locales.

Buscarán igualar este miércoles, cuando Verlander enfrente a Stephen Strasburg, en otro duelo de ases.