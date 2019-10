ITALIA YA TIENE SU BOLETO A LA EUROCOPA 2020

La Selección de Italia ganó 2-0 este sábado a la de Grecia en el Estadio Olímpico romano y, con su séptima victoria en siete jornadas del Grupo J, selló el pase a la Eurocopa 2020 con tres jornadas de antelación.

Los goles de Jorge Frello Jorginho, de penalti, y de Federico Bernardeschi lanzaron al seleccionado de Roberto Mancini, que lidera el grupo con 21 puntos, nueve más que Finlandia y once más que Armenia, que no pasó del 1-1 en el campo de la modesta Liechtenstein y que ya no tiene opción de alcanzar a los “azzurri”.

Italia obtuvo la clasificación para el torneo continental más rápida de su historia y alejó la sombra de la humillante ausencia en el último Mundial de Rusia, cuando el equipo entrenado por Giampiero Ventura, actual técnico del Salernitana en la Segunda División, no pudo superar a Suecia en la repesca.

Fue dueña absoluta del balón en la primera mitad, pero se topó con la organización táctica de Grecia, cuyo 4-3-1-2 alineado por el técnico holandés John van ‘t Schip cerró espacios con orden y envió a los “azzurri” al descanso sin ningún tiro a portería.

El pitido final del árbitro ruso Sergej Karasev dio comienzo a las celebraciones en el Olímpico para una Italia que ya está segura de la primera plaza en el Grupo J y disputará el próximo 12 de junio el partido inaugural de la Eurocopa en este mismo campo.

En la próxima jornada de la fase de clasificación, Italia se enfrentará a Liechtenstein, mientras que Grecia se verá las caras con Bosnia.