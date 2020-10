Joven pide ayuda para localizar a su amor de Among Us

A través de su cuenta de Twitter la usuaria identificada como @BalaMarg (Trufa) publicó su tierna y fugaz historia de amor en “Among Us”.

La joven pedía ayuda para encontrar a su amor Stalin, el cual señaló es de Móstoles.

“¡Necesito que me ayudéis a encontrar a mi crush del Among Us! Es de Móstoles, tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor”, tuiteó. “Le prometí que subiría esto y que nos reencontraríamos”.

En la conversación publicada por “Trufa” se observa que ella le propone publicar el mensaje en Twitter para que se haga viral y así volver a encontrarse.

“Te bajaría una estrella pero no quiero que pienses que tienes una gemela”, le responde Stalin.

La publicación inicial fue realizada el pasado 28 de septiembre y el 30 de septiembre Trufa publicó que se había encontrado con su amor Stalin.