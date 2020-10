La presencia de lluvias reducirá aún más las ventas: Canaco

La presencia de un nuevo fenómeno meteorológico en la región, reducirá aún más las ventas en el comercio organizado en al menos un 30 por ciento, declaró Carlos Tapia López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Campeche.

-La afectación es total; con lluvias la gente no sale a comprar, por lo que el empresario tiene que generar estrategias para ofertar sus productos a los clientes, de alguna manera, como son el servicio a domicilio, aplicaciones de ventas en línea y en la Cámara hay una cartera muy amplia de capacitación, se acerquen y brindarles ayuda.

Indicó que de llegar una Tormenta Tropical, un Ciclón, las lluvias inundan la ciudad, la gente no sale y algunos negocios cierran por lo que comentó esperarán la información oficial y confió en que se desvíe al mar y no cause daños.

-Las ventas se están reactivando con el semáforo epidemiológico en verde, que se van a reducir en un 30 por ciento, y si entra un huracán, todo se cierra y las ventas desaparecen.