Layda Sansores es la líder histórica en Morena, asegura Malavé Gamboa

La líder histórica en MORENA, no tiene por qué haber ninguna duda, es Layda Sansores San Román, ella es la dirigente, no solamente nuestra aspirante para la candidatura a la gubernatura, también es la dirigente histórica de nuestra organización política, afirmó categórico el ideólogo de ese instituto político en Campeche, Héctor Malavé Gamboa, quien hizo un enérgico llamado a todos los militantes –dirigentes o no- a trabajar en unidad.

Asimismo, puntualizó que quienes quieran ser dirigentes, “tienen que lograr ese liderazgo, no solo 20 personas, no unos cuantos”.

Recordó la reciente visita de la aún alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, en la que señaló hizo un llamado enérgico a la unidad con razones, pues faltan siete meses para el proceso electoral y lo que interesa como partido político es estar unidos “trabajando juntos para el proyecto de Layda Sansores”.

Contundente, llamó a los consejeros políticos a tratar de ir sobre la misma línea de apoyo a Sansores San Román porque eso es lo que le conviene a Campeche y a la Izquierda.

-Me parece que todos reconocemos el liderazgo de Layda Sansores; aquellos compañeros que aspiren a ser dirigentes de la organización política, tienen que lograr ese liderazgo, no solamente de once o 20 compañeros, sino de todos los 26 mil militantes que hay en MORENA.

Les pidió relajarse, calmarse y confiar en ella, y que hay claridad de que lo que debe hacerse es un llamado a la unidad por Layda Sansores, por Andrés Manuel López Obrador pero sobre todo por la autoridad que hay después de Sansores San Román, como es el Consejo Político.

-Reconocemos a Layda como la líder máxima y todos los demás somos compañeros iguales, no hay un liderazgo superior al de ella en este momento en Campeche; el llamado es muy claro, vamos a trabajar en el Consejo, en unidad, con todos los compañeros, y sí, importante es el llamado a la disciplina a todos aquellos compañeros que estén buscando intereses personales al interior de nuestro partido político.