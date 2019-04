LEDEZMA: VENGO A RENDIR DONDE ME PONGAN

El venezolano Will Ledezma, quien está considerado para ser el preparador de los Piratas de Campeche, entrenó por segundo día en lo que será su nueva casa, el estadio “Nelson Barrera Romellón”, donde juegan los filibusteros en la LMB desde el 22 de marzo del 2001, en la ciudad de las murallas.

La práctica número 30 de la pretemporada y última, se hizo de nueva cuenta en la mañana. El primer y último día de entrenamiento fue por a mañana, a partir de las 10 de la mañana, a puertas abiertas como fueron todos los entrenamientos desde que iniciaron el lunes 4 de marzo.

“Por el momento no me han dicho que rol tendré en el equipo, pero yo vengo a rendir el 100 por ciento en el momento en que me llamen”, afirmó el lanzador zurdo venezolano de 38 años, quien recién reportó al galeón.

Ledezma ha tenido un par de participaciones con el equipo, donde se unió el domingo pasado, cuando los Piratas de Campeche, tuvieron su décimo primer encuentro de preparación y último de la pretemporada 2019 en Frontera, Tabasco, y donde después de nueve entradas empataron a cero carreras con los Olmecas.

El zurdo Will Ledezma, el domingo anterior trabajó la octava entrada y colgó el cero.

“Me siento bien de llegar a Campeche he visto que hay algunos venezolanos, además de Manny Flores, con quien jugué en Veracruz”, recordó.

Después de la práctica matutina, el equipo se preparó para acudir por la tarde a misa en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, y en la noche a la agencia Mazda, donde se llevó a cabo la presentación de rósters y uniformes.