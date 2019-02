LEONES, CON BUENA VIBRA EN MINI CAMP

Los Leones de Yucatán tuvieron su tercer día de Mini Camp con una tremenda vibra y ambiente que se combinó con fuerte trabajo de preparación física.

Desde las 10:00 am el grupo de melenudos se puso en forma con una sesión de gimnasio en Sports World Mérida, y por la tarde encendió el diamante del Parque Kukulcán Alamo para trabajar en drills de defensa individual y mecánica de bateo.

El relevista venezolano Ronald Belisario habló sobre lo que espera para este año y dejó ver su felicidad por regresar a la cueva, lanzando ahora después de su recuperación algunas rectas que alcanzan las 95 millas y dan muestra de lo que se le podrá ver durante la Temporada 2019.

“Gracias a Dios ya estoy muy bien, al cien para regresar a lanzar. Estoy listo para hacer cualquier papel que me necesite el manager, ya sea cerrador, preparador o relevista, si me dan la bola yo meto mano y me comprometo a dar lo mejor de mí cada juego”, comentó el ex big leaguer.

Belisario fue pieza clave para que los Leones conquisten el cuarto campeonato de su historia, y fue tanto el amor que le tuvo a estas tierras que ahora vive en la Ciudad de Mérida y goza de poder estar más cerca de la afición.

“Esta es una ciudad muy bella y de las mejores en cuanto a calidad de vida, me encanta y por eso decidí quedarme. A nuestros fanáticos los invito a que nos sigan apoyando como lo hicieron la temporada pasada porque el poder sentirlos en el estadio nos da esa energía extra para dejar todo en el campo”, comentó.

Ronald tendrá su primera sesión de bullpen este jueves a las 5:00 pm junto con el relevista Manuel Chávez, quien también se espera sea un elemento determinante para el manager Luis Carlos Rivera.