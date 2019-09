LEONES VA A OAXACA POR VENTAJA

La fiesta del Playoffs 2019 arrancó oficialmente en la cueva, al presentar los Leones de Yucatán todos los detalles de la Serie de Zona contra los Guerreros de Oaxaca.

Las fieras ofrecieron una conferencia en la Sala de Medios “Russell Gutiérrez” del Parque Kukulcán Alamo, donde dieron a conocer lo más destacado de la serie.

Guerreros y Leones iniciarán jugando este martes y miércoles en Oaxaca, y será el viernes, sábado y probablemente domingo que la serie se traslade al parque de la serpiente emplumada.

Alejandro Orozco, gerente general del club, dio las palabras de bienvenida y reafirmó la estupenda promoción en la que los fanáticos que separen su Rugiabono 2020 con la mitad del precio este domingo y lunes, tendrán el 40% de descuento y se llevarán gratis sus accesos para estas Series de Zona y Serie de Campeonato Zona Sur.

El manager Gerónimo Gil adelantó una serie aguerrida y muy competitiva, donde lucharán juego a juego; también dio a conocer la rotación de abridores que estará conformada por César Valdez, Yoanner Negrín, Dustin Crenshaw y José Samayoa.

César Valdez, líder de pitcheo de la LMB, habló sobre sus expectativas sobre esta postemporada y el reto que viene ahora para el equipo.

“El primer objetivo ya se logró y gracias a Dios tuve una buena temporada, ahora estoy listo para seguir aportando y dar el otro paso para que lleguemos lejos”.

Por su parte, Luis Juárez recalcó el compromiso que tiene el equipo con la afición que incondicionalmente los apoyó a lo largo de la temporada y a la cual esperan seguirle dando grandes satisfacciones.

“Aun sigo con algunas molestias físicas pero eso no me va a impedir dar el cien por ciento cuando me toque estar en el terreno, todos tenemos el objetivo muy claro y estamos enfocados en el campeonato”, subrayó.

Por último, el director deportivo, David Cárdenas, apuntó que se tiene un equipo mucho más completo este año, donde han sido importante las incorporaciones de gente como Jonathan Jones, Xavier Scruggs y Art Charles, además sin duda tenemos la mejor rotación de la liga y eso queremos que marque la diferencia para llegar lejos.

Después de la conferencia los Leones tuvieron un completo entrenamiento durante más de dos horas donde practicaron bateo, fundamentos defensivos y otros ejercicios que repitieron el domingo por la noche. Este lunes viajaron a Oaxaca para encarar el arranque de las Series de Zona.