López-Gatell es la nueva imagen de stikers y memes

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se ha vuelto en el “Crush” y la inspiración para memes y stikers en las redes sociales.

En las imágenes de Gatell vemos las frases de Gatell haciendo referencia al quedarse en casa, lavarse las manos y “Susana Distancia”, esto, como medida para frenar la propagación de casos positivos ante la pandemia del COVID-19 (coronavirus).

