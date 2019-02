MARCELO: “ME PAGAN Y ME VOY”

El lateral izquierdo del Real Madrid, el brasileño Marcelo, aseguró que todo lo que el club debe hacer es “pagarme” y se irá este verano si así lo desean.

Marcelo, de 30 años, ha ganado 20 trofeos, incluyendo cuatro Ligas de Campeones durante más de una década en el Bernabéu, pero ha estado en el banquillo de los últimos cinco juegos de la Liga con el entrenador Santiago Solari, quien prefiere al juvenil Sergio Reguilón como lateral izquierdo.

El internacional de Brasil, que se ha visto vinculado recientemente con un movimiento para unirse a Cristiano Ronaldo en la Juventus, le dijo al medio brasileño Esporte Interativo que aceptaría a regañadientes una salida si eso es lo que quisiera la jerarquía del Bernabéu.

“Si estoy en la lista de jugadores [del Madrid] que quieren vender, entonces pueden pagarme y todo está arreglado”, dijo Marcelo. “Confío en mí mismo, en mi trabajo, pero si llega un día en que el Real Madrid no me quiera, me iré. Estaré triste, pero me iré. Pero estoy seguro de que no me echarán”.

Según los informes, Ronaldo ha estado llamando a su ex compañero de equipo en los últimos meses para convencerlo de que venga a la Juventus, pero Marcelo rechazó la posibilidad cuando se le preguntó nuevamente sobre la posibilidad de mudarse a Turín.

“He visto maquetas [de mí] con la camiseta de la Juventus, y son un equipo espectacular”, dijo. “Pero estoy en el Real Madrid, tengo un contrato aquí”.

El brasileño, quien es uno de los mejores amigos de CR7, contó que antes de la Final de la Champions ante el Liverpool, el luso le dijo que se marchaba a la Juve.

Durante la carrera del Madrid rumbo a las semifinales de la Copa del Rey, los entrenadores rivales apuntaron a Marcelo y Solari se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre otra actuación por debajo del nivel en el empate 1-1 del pasado miércoles con el Barcelona.

El defensor aceptó que su forma había sufrido después de una serie de lesiones, pero agregó que necesita jugar con regularidad para volver al mejor estado físico y confianza.

“El nivel que he estado mostrando es difícil de mantener siempre”, dijo. “Estoy un poco por debajo de ese nivel en este momento, pero mi carrera ha sido así, algunas pequeñas caídas, y desafortunadamente esta temporada tuve tres lesiones en dos meses. Pasé por un periodo difícil en mi fútbol y dentro del club.

“Pero esa fase ya terminó, necesito jugar para volver a mi forma y confianza habituales. Pero ahora me siento bien, físicamente bien, entreno con fuerza. Necesito jugar para recuperar mi confianza, pero físicamente estoy bien”, apuntó.

Se espera que Solari se mantenga fiel a Reguilon en la ronda 16avos. de ida de la Liga de Campeones del miércoles contra el Ajax, después de haber elogiado al juvenil de 22 años de edad luego de otra excelente actuación en la victoria de la Liga del sábado por 3-1 contra el Atlético de Madrid.