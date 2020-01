Mensaje de Televisa hace creer que habrá reencuentro RBD

A través de su cuenta de Twitter, Televisa hizo un gran anuncio con un video que tiene como encabezado: “Estén pendientes. Febrero de 2020”, mientras de fondo se escucha la canción de la agrupación “Tras de mí”.

Ante ello, los fans de Rebelde, se preguntaron si Anahí, Maite, Dulce María, Poncho, Christopher y Christian volverían a reencontrarse en los escenarios…

La titular del programa de Radio Fórmula Espectacular en Grupo Fórmula, Flor Rubio, contó que Poncho Herrera fue quien organizó el reencuentro:

“Me cuentan quien motivó esta reunión fue Poncho que les habló y les dijo, hace muchos años no nos vemos y los invitó a su casa, fue idea de Poncho, estuvieron hablando de mil cosas, entre ellas el reencuentro, sin embargo comentaron que sería muy difícil porque cada uno ha tomado caminos diferentes”.

“Agradezco a Poncho Herrera que me escribió de forma personal, y se los voy a leer textualmente, me puso Poncho: ‘querida Flor, no hay ni habrá reencuentro, te mando un gran abrazo’“.

Algunos fans especularon que quizás el gran anuncio de Televisa se deba a que retransmitirán la exitosa novela que se estrenó en 2004.