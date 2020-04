Metralleta extraña a la afición escarlata

A seis años de haberse retirado como jugador activo, el ex pítcher Roberto “Metralleta” Ramírez cuenta cómo se encuentra en estos días y a qué se dedica el ex lanzador zurdo de los Diablos Rojos del México.

“Ahorita con esta contingencia, he estado encerrado en casa con la familia, estamos tratando de llevar esto con mucha calma, con mucha paz y con mucho conocimiento, tenemos que hacer caso y estar en casa como indican las autoridades, esto es algo que nunca pensamos que hubiera pasado y está pasando, hay que tener mucho cuidado, por el momento estamos aquí con la familia aquí en el rancho y por el momento cuidándonos de este virus”, dijo al respecto.

-¿A qué se está dedicando actualmente el Metralleta?

-Desde que me retiré de los Diablos Rojos del México en el 2014, me vine para la casa, aquí en el rancho, aquí tengo ya seis años, compré unas tierritas, aquí hice mi humilde casa y aquí estoy con mi familia con mis hijos, extrañando mucho todo lo que es el béisbol, no me pierdo ninguna transmisión, y pues me gusta mucho el campo desde niño, yo nací en un rancho y yo creo que me quedó ese gusto, y pues me dedico 100% al rancho.

-¿Cómo se cuida la familia Ramírez en esta contingencia?

-Sabemos y debemos protegernos y cuidarnos mucho, estamos en casa desde que las autoridades que han dicho que este virus es peligroso este virus, estoy más unido que nunca con mi familia por lo mismo, estamos al 100% tomando todas las medidas e indicaciones que nos dan por la televisión y aquí estamos en casa con la familia, que es lo que le recomiendo a toda la gente para que esto pase rápido y desaparezca del planeta y la única forma es quedarnos en casa, hacer caso y cuidarnos mucho.

-¿Qué recuerdas más de ser jugador?

-Lo principal, Roberto Ramírez siempre ha tenido este dicho, un estadio sin béisbol sin afición, nosotros los jugadores no somos nada, yo respeté mucho a la afición, le agradezco en mi corazón yo y mi familia por todo el apoyo que recibí, yo siempre aprendí de algunos abucheos, me preocupé un poquito más porque siempre le quise dar a la afición un buen partido, un buen espectáculo, todo mundo sabe que yo me entregué al 101%, a veces se podía a veces no, pero lo que más extraño son esos aplausos de la afición, de la porra escarlata, de los que son 100 % Diablos Rojos del México.