Mexicana Renata Zarazúa jugará en cuadro principal de Roland Garros

La tenista mexicana Renata Zarazúa se unió al grupo de jugadoras que avanzan a su primer cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, tras vencer este día a la chilena Daniela Seguel en dos sets de 6-3 y 6-3, y se convierte en la primera mexicana en un torneo grande desde que Angélica Gavaldón lo hizo en el Abierto de Australia en 2000.

La joven de 22 años tiene una herencia de tenis en la familia, que se remonta a su tío abuelo Vicente, medallista de oro en la modalidad de dobles en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México.

Ahora Zarazúa está escribiendo su propia página en la historia familiar como la primera mujer mexicana en alcanzar un cuadro principal importante desde Angélica Gavaldón en el Abierto de Australia 2000.

“Me siento muy feliz. No mucha gente hubiera esperado que esto sucediera. Siempre he creído en mí mismo y he trabajado muy duro para obtener este tipo de resultados”, señaló la residente en Florida. “Estoy orgulloso de representar a México en el cuadro principal”.

La número 178 del mundo aseguró que, “esta vez estoy más preparado para mi Slam favorito”.

Renata, quien se declara admiradora del juego de la campeona de Roland Garros 2018, Simona Halep, avanzó a la semifinal del Abierto de Acapulco en febrero de este año.

Esta será la primera vez que un mexicano juega en un Gran Slam desde que Bruno Echegaray participó en el US Open 2007.