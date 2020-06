México ocupa lugar predilecto en la memoria de Pelé

En un video publicado por el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mítico futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, envía un mensaje a los mexicanos en donde expresa el cariño especial por tierras mexicanas.

Pelé envió el mensaje en el marco del aniversario 50 del Mundial México 70 de la FIFA.

El brasileño, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, revela en el video que México fue el lugar donde mejor se sintió en su trayectoria defendiendo la camiseta “verde amarela”.

“De todos los viajes en mi carrera, todo el mundo me pregunta: Pelé, ¿cuál fue el mejor o en cuál te divertiste más? A veces bromeo que sólo me faltó jugar en la luna. Pero un país que no puedo olvidar, por el cariño, la atención que ellos me dieron y por la manera en la que me trataron –hoy lo digo nuevamente- fue México”, describe en el video publicado por el canciller Ebrard.

“El pueblo fue tan cariñoso como en Brasil. Me trataron y a toda la selección brasileña de una manera maravillosa”, recordó Edson Arantes do Nascimento, conocido en el mundo entero como ´O Rei Pelé´.

A la afición mexicana y al pueblo mexicano, les agradezco todo el cariño y toda la atención que nos otorgaron”.

El domingo se ajusta medio siglo de la victoria de la selección de Brasil sobre Italia, 4-1, en la final de la Copa del Mundo México 70. Pelé anotó el gol que abrió el marcador de la final celebrada en el Estadio Azteca, y alzó su tercera Copa Mundial, una marca que sólo “O Rei” ostenta.