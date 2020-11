Miguel Torruco da positivo a covid-19, trabajará desde casa

Pese a las medidas de sana distancia y cuidados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio positivo a COVID-19, lo que informó a través de Twitter. El funcionario manifestó que realizará sus funciones a distancia.

Miguel Torruco se suma a la larga lista de funcionarios del gabinete, así como otros políticos, gobernadores y legisladores que no se han salvado de la enfermedad.

“Les informo que a pesar de las medidas preventivas, sana distancia y cuidados, he resultado positivo en la prueba de COVID. Estaré atendiendo mis actividades de manera virtual”, publicó vía Twitter.

“Cuídense mucho, pronto estará lista la vacuna para retornar a la normalidad. México saldrá adelante”.

Cabe destacar que su hijo, Miguel Torruco Garza también dio positivo a la prueba: “Acabo de recibir el resultado positivo a una prueba del virus COVID-19. Gracias a Dios mi familia ha dado negativo. Solamente me duele la cabeza. No bajen la guardia, yo aplique todas las medidas de prevención y aún así me contagié. A partir de este momento me aislaré”.