MODELO PONE EN ENTREDICHO A ALEXIS SÁNCHEZ

Alexis Sánchez está de regreso con el Manchester United y es prospecto para ser tomado en cuenta por el técnico Ole Gunnar Solskjaer, pero previo al duelo ante el Barcelona en la Champions, la modelo Mirtha Sosa lanzó una serie de dardos contra el jugador.

“Me escribió en Instagram y luego me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo porque creí en él y en sus mentiras”, comentó Sosa al medio Crónica de Paraguay.

Sin embargo, la modelo asegura que no conoció personalmente al delantero de la selección de Chile.

Mirtha Sosa señaló en entrevista que ella ya no está para perder el tiempo. “Él no puede estar bien haciendo esas cosas de llamarme, ponerse celoso, llorar, tirarse por el suelo, de hacerme la cabeza sicológicamente y luego hacer lo mismo con mis amigas y otras personas también. Lo que me hizo duele, me siento destruida”.

La aficionada del Real Madrid publicó que Alexis Sánchez es lo peor por su engaño.

Ante ello, el representante del jugador, Fernando Felicevich, rechazó que el delantero haya tenido comunicación con la “señorita mencionada”.

“Lamentablemente, existen infinidad de cuentas falsas, personas que se hacen pasar por Alexis y contactan a gente en su nombre”.

“Esta nueva problemática que nos presentan las redes sociales es muy peligrosa y puede generar daños considerables a la imagen y honra de las personas”, añadió.