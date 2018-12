MODRIC: DONDE HAY UN TROFEO QUEREMOS GANARLO

“Ha sido un año impresionante. Ojalá lo terminemos de la mejor manera posible, ganando este Mundial”, afirmó el mediocampista croata del Rel Madrid, Luka Modric, ganador del Balón de Oro, Premio The Best y Balón de Oro del Mundial Rusia 2018.

El adjetivo impresionante adquiere una nueva dimensión en boca de quien lo pronuncia. Porque en 2018 Luka Modric ganó la Liga de Campeones de la UEFA, fue subcampeón del mundo, mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, The Best al Jugador de la FIFA.

Capaz la calificación de impresionante se queda pequeña. El año ha sido intenso, pero el croata está listo: “Llego mucho mejor a este torneo de cómo arranqué la temporada. Ahí me costó un poco recuperar el ritmo después de un Mundial muy duro. Tenía mucho desgaste físico y mental. En los últimos partidos me siento mejor físicamente”, aclaró.

Y a pesar de todo lo conseguido, él no se conforma y va siempre a por más. El próximo reto es retener por tercer año consecutivo la corona mundial de clubes y convertir al Real Madrid en el equipo más ganador de este torneo, superando al FC Barcelona.

En la pasada edición, el centrocampista, además de llevarse la medalla de campeón, fue distinguido como el Balón de oro de la competición, un premio individual que no le obsesiona: “Lo más importante es el grupo y que el equipo juegue bien. Intento ayudar en todos los aspectos que puedo. Mi único reto es ganar el Mundial de Clubes, un título importante para todos nosotros. Luego, a nivel individual, pues ya veremos lo que pasa”.

El inicio de temporada no ha sido fácil para el equipo blanco. El entrenador Julen Lopetegui fue destituido en octubre y aunque la transición al nuevo técnico Santiago Solari se dio sin sobresaltos, los recientes resultados han dejado algunas dudas sobre el juego del equipo.

“Estamos trabajando para mejorar físicamente y ser capaces de expresar mejor sobre el campo nuestro talento y nuestras cualidades. Buscamos estar más juntos en el terreno, como equipo. Creo que con Solari hemos mejorado en ese aspecto. Todavía nos faltan cosas por mejorar, pero creo que llegaremos a Abu Dhabi en buena forma”, asegura el jugador de 33 años.

“Siempre que hay un trofeo en juego, tenemos una motivación”, continúa Modric.

Y tras un año espectacular al que quiere poner un broche de oro en Emiratos, ya piensa en los próximos retos. “Mis objetivos son ganar más títulos. Liga de Campeones, la Liga, la Copa… No ganamos la Copa desde el año 2014, así que me gustaría ganar otra… Aspiro a ganar cualquier competición en la que estoy. Todavía tengo muchas ganas y voy a trabajar duro para estar al nivel que me permita ayudar al equipo”, concluyó.