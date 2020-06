Muerte de Floyd sigue estremeciendo a Grandes Ligas

Mientras continúan las manifestaciones por todo el país tras la muerte de George Floyd, los jugadores de las Grandes Ligas siguen dejándose escuchar con respecto al racismo y la brutalidad policial.

Mensajes de empatía, expresiones de indignación y exigencias de justicia y cambio sistémico siguen siendo el enfoque de las redes sociales más de una semana después del trágico fallecimiento de Floyd en Minneapolis.

Entre los jugadores de Grandes Ligas que se han expresado, se encuentran el lanzador Touki Toussaint de los Bravos, que se unió a los manifestantes el miércoles.

El relevista de los Nacionales, Sean Dootlittle, y su esposa, Eirann Dolan, también participaron en manifestaciones esta semana. Los lanzadores Marcus Stroman de los Mets y Taijuan Walker de los Marineros expresaron apoyo al movimiento Black Lives Matter.

El guardabosque de los Filis, Andrew McCutchen, nos recordó que no podemos perder la esperanza si queremos ver cambios.

Y el jardinero central de los Mellizos, Byron Buxton, afirmó que llegó la hora de cambios profundos en los Estados Unidos, El jardinero de los Marineros, Braden Bishop, le brindó su apoyo al movimiento Black Lives Matter.

En su cuenta de Instagram, el ex as de los Yanquis, CC Sabathia, compartió una foto de sus hijos participando en una manifestación y rogó que los ciudadanos estadounidenses que no son afroamericanos rompan su silencio.

Jugadores de otras razas respondieron al llamado de Sabathia y sumaron sus voces a la causa. Bo Bichette, estrella naciente de los Azulejos, reflexionó sobre las conversaciones importantes que ha sostenido en los últimos días, giran en torno al caso Floyd.