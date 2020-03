Mundial Sub 23 de béisbol será en México

No todo es coronavirus ni malas noticias. La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció este día que las ciudades mexicanas de Ciudad Obregón y Los Mochis han recibido los derechos de hospedaje de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2020, que ahora se jugará del miércoles 30 de septiembre al viernes 9 de octubre.

La III Copa Mundial de Béisbol Sub-23 se llevará a cabo en el Estadio Yaquis, con capacidad para 16 mil asientos, que se inauguró en 2016 y es la sede de los Yaquis de Obregón de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y el recientemente renovado Estadio “Emilio Ibarra Almada”, sede de los Cañeros de Los Mochis de la LMP. El Estadio Yaquis servirá como sede principal, también lo será de la Súper Ronda y las Finales.

Los 12 equipos calificados que compiten por el título mundial de béisbol en la categoría Sub-23 han sido confirmados:

África (1): No. 24 Sudáfrica

América (4): No. 5 México (anfitrión y defensor Campeón Mundial), No. 7 Cuba, No. 8 Venezuela, No. 15 Nicaragua

Asia (3): No. 1 Japón, No. 4 Chinese Taipei y No. 22 China

Europa (2): No. 16 República Checa y No. 19 Alemania

Oceanía (1): No. 39 Nueva Zelanda

Comodín (1): No. 3 Corea

De las Américas, México, como nación anfitriona, recibió una entrada automática en la Copa Mundial Sub-23 y se unirán los tres primeros clasificados de la reciente clasificación continental, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

República Checa y Alemania salieron del Campeonato de Europa de Béisbol Sub-23 que se celebró en agosto pasado en Praga, con el equipo “local” terminando primero.

China Taipei, Japón y China se clasificaron para la Copa Mundial Sub-23 como los tres mejores equipos del Campeonato Asiático de Béisbol en octubre pasado, mientras que Corea, que terminó en cuarto lugar, recibió posteriormente un comodín.

Nueva Zelanda se ganó el derecho de representar a Oceanía después de que su rival Australia se retiró de su serie de clasificación.

Sudáfrica obtuvo el lugar de África en la Copa Mundial Sub-23 como el Equipo Nacional mejor clasificado del continente en el Ranking Mundial de Béisbol WBSC.