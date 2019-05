NACE LA LEAGUES CUP CON CLUBES DE MLS Y LIGA MX

Major League Soccer (MLS) y Liga MX, con el apoyo de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf), anunciaron hoy la creación de Leagues Cup, una competencia oficial y anual entre las mejores ligas de fútbol de Norteamérica que se jugará a partir de julio.

Para 2020 y futuras ediciones, MLS y Liga MX estudiarán la opción de expandir la Leagues Cup para incluir más equipos participantes. Si bien serán criterios deportivos por definir los que determinarán los participantes de ambas ligas en las ediciones futuras de Leagues Cup, para la edición inaugural de 2019, los cuatro clubes de la Liga MX se seleccionaron según resultados de competiciones recientes, mientras que los cuatro participantes de la MLS fueron invitados a competir. Todos los clubes participantes han ganado títulos nacionales.

Clubes de la MLS:

Chicago Fire: Campeón de la MLS Cup y cuatro veces campeón de la U.S. Open Cup; Houston Dynamo: Dos veces campeón de la MLS Cup and actual campeón de la U.S. Open Cup; LA Galaxy: Cinco veces campeón de la MLS Cup y dos veces campeón de la U.S. Open Cup; Real Salt Lake: Campeón de la MLS Cup.

Clubes de la Liga MX:

Club América: Trece veces campeón de la Liga MX y seis veces campeón de la Copa MX; Cruz Azul: Ocho veces campeón de la LIGA MX y cuatro veces campeón de la Copa MX; Tigres UANL: Tres veces campeón de la Copa MX, actual campeón de Campeones Cup y siete veces y actual campeón de la Liga MX; Club Tijuana: Una vez campeón de la Liga MX.

Concacaf está comprometida a continuar desarrollando competiciones que unirán a la Confederación y brindarán más oportunidades para desarrollar jugadores y conectarse con aficionados apasionados por toda nuestra región, dijo el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani.

Las entradas para el público de Leagues Cup estarán disponibles a partir del jueves, 6 de junio a partir de las 10:00 a.m. local en www.LeaguesCup.com. Los aficionados pueden registrarse para recibir información adicional, incluyendo acceso a la preventa en LeaguesCup.com.

“Estamos entusiasmados de llevar nuestra alianza con Liga MX al próximo nivel con Leagues Cup,” dijo por su parte el Comisionado de la MLS, Don Garber. “Tenemos una intensa rivalidad entre selecciones, y Leagues Cup provee una gran oportunidad de incrementar la creciente rivalidad entre clubes de la MLS y Liga MX”.

Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX / Ascenso MX, dijo: “La rivalidad entre clubes de la Liga MX y la MLS crece constantemente, al igual que el nivel deportivo de ambas competencias. Sabemos que en toda la región hay una gran cantidad de aficionados que siguen el desarrollo de nuestros torneos y creemos que Leagues Cup nos permite acercar más al Futbol Mexicano a esta gran afición, así como a seguir fortaleciendo nuestro deporte en la región, la cual es ya la más importante del continente en cuestiones de infraestructura, impacto mediático y calidad del espectáculo. Este gran evento, marcará el nuevo inicio de esta relación a futuro, con una visión a largo plazo”.