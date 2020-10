No hay inequidad en el proceso de Morena, confirma el Tribunal Electoral

Tras la información de los últimos días, por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó el proceso de encuestas para elegir a la dirigencia de Morena, luego que se había filtrado un proyecto de sentencia en el que se proponía anular el proceso.

El magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera explicó que efectivamente circuló un proyecto de resolución que fue motivo de análisis y de distintas perspectivas, pero aclaró que estos proyectos no “atan” a los magistrados y solo son herramientas para iniciar un diálogo y construir las mejores soluciones.

Agregó que el Tribunal no responde a consignas ni presiones mediáticas, pero sí responde a las presiones de la Constitución, a sus principios y valores.

Aseguran que no hay inequidad en el proceso de Morena, debido a que no existen las campañas, por lo tanto, no era necesario fijar un tope de gastos, ni fiscalizar los mismos, tampoco era posible organizar debates, además de que está garantizada la equidad de género.