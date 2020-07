No hay las condiciones para jugar: Hurtado Montero

Al lamentar que no se pueda llevar a cabo la Temporada 2020 de la LMB debido a que no existen las condiciones sanitarias por el alto número de contagios de covid-19 en el país, el presidente ejecutivo del Club Piratas de Campeche aseguró que ante todo se privilegió la salud de toda la familia del béisbol mexicano.

“Ante el aumento del número de contagios de coronavirus en todo el país se tomó la decisión por cuidar la integridad física y la salud de los aficionados, de los jugadores, del cuerpo técnico, del personal que trabaja en los estadios, y no era conveniente pues no había las condiciones para llevar a cabo la temporada”, sostuvo.

Indicó que los directivos de los 16 equipos, coordinados por la presidencia de la LMB, agotaron todas las posibilidades para llevar a cabo la temporada, “estuvimos en pláticas constantes con el sector salud tanto Federal como Estatal, y pues dado el aumento de contagios que hay a nivel nacional pues se tomó la decisión anunciada”.

Reconoció que no era viable jugar a puertas cerradas, como en algún momento se consideró, “independientemente del tema económico porque nosotros no tenemos un contrato con las televisoras como lo tiene el fútbol, (nosotros) sí dependemos mucho del ingreso del consumo en el estadio y de los patrocinadores y si no hay gente del estadio al patrocinador tampoco le interesa mostrar su marca, entonces estábamos dejando de tener ingresos, pero principalmente el tema de la salud que cuidáramos la salud de los jugadores como el cuerpo técnico y fue que se tomó la decisión de no levarla a acabo”, abundó.

Hurtado Montero observó que los directivos confían en que para el 2021 el covid-19 ya esté controlado. Los planes por ahora son convocar a la pretemporada en el mes de marzo para arrancar en los primeros días de abril, “hasta ahí estamos todos en este momento, esperemos que no se compliquen las cosas”, concluyó.