NO VOY A DEJAR IR MIS TÍTULOS: ANDY RUIZ

La puesta en escena está lista, una de las peleas más esperadas de los últimos meses está a la vuelta de la esquina. Como parte del protocolo, los peleadores Andy Ruiz y Anthony Joshua enviaron un mensaje previo a la pelea que sostendrán este sábado al otro lado del orbe, en Arabia Saudita.

Comenzó la cuenta atrás para la esperada revancha entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua, en su segunda edición. Ambos peleadores, acompañados de su equipo de trabajo, asistieron a la conferencia de prensa previa al combate.

El pugilista mexicano, con un rostro tranquilo y confiado en sí mismo, habló de lo complicado que han sido los últimos meses en cuanto a trabajo, sin embargo, aseguró que no dejará ir sus títulos y si es necesario, morirá en el intento.

“Estoy listo para el ‘rock n’roll’, de ninguna manera voy a dejar que se lleve estos cinturones. Llego con la misma motivación, no voy a dejarlos ir, voy a morir intentándolo. Ha sido un largo viaje, han sido momentos difíciles, estaré listo”, aseguró Andy Ruiz.

“He boxeado desde los seis años y finalmente me está rindiendo frutos. No puedo dejar ir estos hermosos cinturones. Mi sueño se hizo realidad, hice historia. Me sorprende la gran cantidad de fanáticos que tengo aquí”, confesó el mexicano.

Por su parte, el retador, Anthony Joshua lució un semblante serio. Pues afirmó que él no está en Arabia Saudita de paseo, llega a recuperar sus cinturones.

“No estoy aquí para montar un espectáculo, vengo aquí a ganar. No será un momento especial cuando recupere esos cinturones. Tendré que seguir trabajando, no será un momento para celebrar. Tengo que seguir adelante. Ruiz es mi siguiente objetivo en la lista”, lanzó el boxeador británico.

“Es un evento real, hay una gran cartelera. Me preparé y tomé mi tiempo para mentalizarme para lo que va a pasar. Voy a entrar con mucha confianza y espero que todos disfruten el momento”, apuntó.