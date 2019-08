ORO Y PLATA AZTECA EN PANAMERICANOS

México abrió con el pie derecho su participación en el atletismo de pista de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con una medalla de oro y una de plata, en la disciplina que arrancó en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

La presea áurea 22 para México llegó gracias a Fernando Daniel Martínez Estrada en los 5 mil metros, distancia que concluyó en 13 minutos 53 segundos y 87 centésimas. El brasileño Altobeli Santos da Silva se quedó con la plata, con tiempo de 13:54.42, y el chileno Carlos Martín Díaz del Río el bronce, con marca de 13:54.43.

El duranguense declaró sentirse orgulloso por aportar un metal más a la delegación mexicana, logro por el cual trabajó por mucho tiempo.

“Estoy muy feliz y contento, lleno de orgullo, se trabajó para eso y aquí estoy. Feliz de aportar una medalla para México, estoy contento de aportar mi granito de arena al país, a Durango y a mi pueblo”, indicó el nuevo campeón panamericano.

Asimismo, comentó que parte de su estrategia fue mantenerse dentro de los primeros ocho lugares y cerrar con fuerza los últimos 200 metros.

“Siempre estuve ahí, dentro de los ocho primeros lugares, estuve constante, la última vuelta me sentí bien y en los 200 metros empecé a apretar la competencia para poder colgarme la medalla. Yo no me creía el favorito, sabía que una carrera lenta podía acercarme a la presea dorada”, detalló.

Por su parte, Risper Biyaki Gesabwa, en la primera final de la jornada, subió al segundo lugar del podio en la prueba de los 10 mil metros con tiempo de 31 minutos y 59 segundos, resultado con el que superó su marca personal.

El metal dorado quedó en manos de la canadiense Natasha Michell Wodak, con tiempo de 31:55.17 y nuevo récord panamericano; el bronce fue para la representante de la hoja de maple, Rachel Lorraine Cliff, con 32:13.34.

Biyaki Gesabwa se mostró contenta por el resultado obtenido en su primera cita panamericana, razón que la motiva a representar a México en más competencias internacionales.

Esta medalla es para México, no es una medalla para mí. Hace un año conseguí mi nacionalidad y estoy muy feliz porque hice lo mejor para ganar una presea para el país en mis primeros Juegos Panamericanos.

“Fue una oportunidad importante para mí representar a México y quiero seguir haciéndolo en más eventos internacionales”, destacó.

La atleta Luisa Mariela Real Crespo se instaló en la final de los 800 metros planos al cronometrar 2 minutos 05 segundos y 73 centésimas, competencia que se disputará este miércoles 7 de agosto.