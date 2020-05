Participa Indecam en reunión para mejorar Ley de Cultura Física y Deporte

Para analizar las áreas de oportunidad y mejorar la Ley General de Cultura Física y Deporte respecto al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero, participó en la reunión virtual con la comunidad deportiva, derivada de la iniciativa para la extinción de los Fideicomisos y su impacto en el deporte.

La participación del funcionario se debió gracias a que, de manera directa se le invitó por parte del diputado Erick Morales, lo mismo que a legisladores, competidores, especialistas, integrantes de la comunidad deportiva y representantes de los medios de comunicación, con el fin de enterar al país de los hechos.

En este encuentro virtual, organizado por el diputado federal, Erik Morales Elvira, aseguró a toda la comunidad del deporte nacional que de ninguna manera desaparecerán los apoyos para este sector, que tantas satisfacciones ha dado a los mexicanos.

El Diputado Mario Delgado explicó que ante la pandemia por el Covid-19, el Presidente de la República ha decidido enfrentar el impacto económico apretándole el cinturón al gobierno, profundizando en las medidas de austeridad al interior de la administración pública, recortando gasto corriente y otros gastos.

Dentro de esta estrategia, el gobierno está revisando los fideicomisos que se han creado al interior de la administración pública; mientras que al Legislativo le corresponde los que se crearon por ley.

“Decirles que el hecho de que estemos revisando este fideicomiso (FODEPAR) no quiere decir que esté bajo sospecha o que es la lista negra; son fideicomisos creados por ley y nos corresponde a la Cámara revisar los fideicomisos establecidos por ley a partir de las obligaciones derivadas de la ley de austeridad”, expresó el legislador.

En ese sentido, el diputado invitó a los atletas y directivos a analizar de manera abierta si conviene o no la figura del fideicomiso, cuáles son las ventajas y desventajas. “No se preocupen de que esto vaya a desaparecer. En dado caso de que llegáramos a concluir que no es una buena manera de administrar el fideicomiso, eso no quiere decir que vayan a desaparecer los apoyos, quiere decir que se administrarían con una figura diferente”, aclaró.