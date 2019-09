PELÁEZ RENUNCIA A LA MÁQUINA

Luego que el vicepresidente del Cruz Azul, Víctor Garcés pusiera en duda la continuidad de Ricardo Peláez como director deportivo, el directivo presentó su renuncia y así lo hizo saber al programa Fútbol Picante de la cadena ESPN.

En medio de la polémica que envuelve a Cruz Azul desde la salida de Pedro Caixinha, Ricardo Peláez quedó fuera de la máquina cementera dejando vacante el puesto de director deportivo.

En la conferencia de prensa de la presentación de Robert Dante Siboldi como nuevo DT, Víctor Garcés, vicepresidente del equipo, hizo oficial la baja del ahora ex dirigente cementero.

“Ricardo Peláez ha dejado de ser el director deportivo, tenemos agradecimiento porque es un señor honesto, no se pudo seguir adelante por cuestiones de trabajo. No tenemos ninguna queja de que Peláez no haya cumplido con sus obligaciones, la separación es por una decisión personal de él”, manifestó.

El ex futbolista Ricardo Peláez presentó su renuncia al cuadro de La Noria unas horas después de anunciarse la llegada de Siboldi al banquillo de La Máquina, pues era Antonio Mohamed su principal candidato para tomar las riendas del cuadro cementero.

“Yo lo que pedía era el poder de elegir al técnico y como no tengo un poder deportivo en la institución, prefiero hacerme a un lado”, refirió el dirigente en entrevista con la televisora deportiva.

“A la afición de Cruz Azul, que es a la que realmente me interesa dirigirme, agradecerles el apoyo incondicional; me entregué en cuerpo y alma, lógicamente no pudimos todos juntos lograr el objetivo para el cual me contrataron que el campeonato de Liga (…) es una pena porque estoy muy contento en Cruz Azul.

“(…) Por supuesto que mi renuncia está en la mesa, me presentaré en La Noria para despedirme de los jugadores, agradecer al Licenciado Billy Álvarez, a toda la gente de La Noria por la oportunidad que me brindó Cruz Azul y que los juicios los haga la afición”, mencionó.

Cabe recordar que Ricardo Peláez, ex dirigente del América, llegó a la institución cementera en mayo de 2018 en sustitución de Eduardo de la Torre.