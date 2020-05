Peloteros no aceptarán más reducciones salariales: Scherzer

En lo que se puede considerar como un paso hacia atrás en la búsqueda de acuerdos para que haya temporada de las Grandes Ligas, la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas no aceptará una nueva reducción salarial en la que los más afectados serían los peloteros con mayores sueldos.

Así lo dejó entrever Max Scherzer, uno de los representantes de mayor peso en la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas (MLBPA), quien dio una breve declaración en respuesta a los planes que MLB envió al Sindicato el martes pasado en la que proponen una nueva estructura salarial para este 2020.

Cabe recordar que en marzo pasado ambas partes habían acordado el pago de salarios prorrateados a los jugadores, MLB quiere reducir aún más el sueldo de los peloteros, siendo los más afectados los más pagados de la Liga.

“Después de discutir los últimos desarrollos con el resto de los jugadores, no hay razón para comprometerse con MLB en ninguna otra reducción de compensación. Hemos negociado previamente un recorte salarial en la versión de salarios prorrateados, y no hay justificación para aceptar un segundo recorte salarial basado en la información actual que ha recibido el sindicato. Me alegra escuchar que otros jugadores expresan el mismo punto de vista y creo que la estrategia económica de MLB cambiaría por completo si toda la documentación se convirtiera en información pública”, escribió Scherzer, as de los campeones mundiales Nacionales de Whasington.

Scherzer, a través de sus redes sociales, además de transparencia, pidió a los dueños de los equipos mostrar abiertamente toda la documentación de ingresos de cada uno de ellos, pues según el ‘as’ de los Nacionales, así la perspectiva de MLB podría cambiar respecto a sus propuestas salariales hacía con los peloteros en este 2020.

Trascendió que MLBPA prepara una contrapropuesta a la Liga que incluye una temporada de 100 o más juegos y una garantía de salarios prorrateados completos para esta temporada. El documento podría ser enviado a más tardar este fin de semana.