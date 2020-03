Pentatleta mexicana vence al coronavirus

La pentatleta olímpica mexicana Mariana Arceo Gutiérrez anunció que venció la enfermedad del coronavirus y exhortó a seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios, “esto no es una broma es real y se vive muy mal con el virus”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

“Se llegó el día que durante muchos días espere, mi vida está fuera de peligro. Hoy seré la primera mexicana en recuperar la salud después de ser contagiada del coronavirus. Los momentos más difíciles de mi vida los pude superar. El día que tanto esperé”, escribió en sus redes la pentatleta que se convirtió en la primera deportista mexicana en ser contagiada.

“Estar de este lado no es nada fácil, por favor sigan los protocolos de los especialistas para que ustedes no se vean afectados. Soy la primer mexicana en recuperar la salud después de una neumonía causada por el coronavirus. La salud es lo más importante”, continuó al agradecer al país, a los médicos, enfermeras y enfermeros y a las autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Ser la primera mujer deportista contagiada de este virus no fue nada fácil, jamás me imaginé que me iba a poder pasar a mí, jamás. Y me pasó”, añadió.

“Yo en lo personal puedo decirte que tomé las medidas necesarias de seguridad, aun así fui contagiada, pero quiero que sepan que esto es verdad, que esto no es un juego ni una broma, se vive muy mal de este lado”, contó.