PIRATAS GANA CERRADO DUELO DE PITCHEO: 1-0

Héctor Galván y cuatro relevistas se combinaron para espaciar ocho incogibles, y Jasson Atondo respondió con imparable productor de la solitaria carrera del partido, y los Piratas de Campeche ganaron un duelazo de pitcheo, al son de 1 por 0 a los Algodoneros de Unión Laguna, al abrir serie esta noche en el estadio de la Revolución de Torreón, Coahuila.

El segundo triunfo de la campaña de los filibusteros estuvo caracterizado por lo que han adolecido a lo largo de la presente temporada 2019 de la LMB: eficaz pitcheo, tanto abridor y sobre todo del relevo.

El abridor Héctor Galván caminó seis entradas y un tercio en blanco con pelota de cinco incogibles sin permitir carrera, firmó tres pasaportes y abanicó a igual número de algodoneros. Francisco Haro no sacó un out en su intervención; Antonio Garzón lanzó un inning y un tercio sin permitir jit para alzarse con su segundo triunfo (2-1), Jesús Castillo tampoco sacó out, y terminó Miguel Mejía, quien en una entrada y un tercio se apuntó su primer salvamento.

La derrota fue para Edgar Gómez, el abridor algodonero, quien lanzó siete episodios con cuatro imparables y la solitaria carrera. Después lanzaron Alejandro Martínez, el ex pirata Román Peña Zonta y José Domínguez, quienes se combinaron para dejar a los filibusteros en cinco jits.

Después de un tremendo duelo de pitcheo de siete episodios, los filibusteros se lanzaron al abordaje en la octava entrada, donde Fernando Flores gorreó la inicial y como dicen que contra la base por bolas no hay defensa, de paso explotó el abridor Gómez. Llegó mal relevo Alejandro Martínez, quien dominó a Paul León con línea al prado izquierdo, pero José Guadalupe Chávez negoció pasaporte para dejar corredores en segunda y la inicial.

El alto mando algodonero le aplicó la grúa a Martínez y trajo a Román Peña, quien dominó al estadunidense Jay Austin con elevado al izquierdo. Vino entonces el dominicano José Domínguez al relevo y el joven Jasson Atondo se encargó de recibirlo con sencillo al central que remolcó la carrera de la victoria para los filibusteros.

En la novena, los Algodoneros pusieron en circulación la del empate después de un out, cuando Abraham López disparó sencillo ante los envíos del zipper Miguel Mejía; entró a correr Daniel Hinojosa, sin embargo, de poco sirvió la velocidad en los senderos ya que Francisco Ferreiro bateó para doble matanza con rodado a la intermedia para ponerle fin al duelo de pitcheo vía 4-6-3.

En el marco del primero de la serie, la directiva algodonera rindió homenaje al lanzador Francisco Campos, quien está en su temporada de despedida de la LMB. Le entregó un jersey con su característico número 20 y su apellido, y una gorra del equipo Unión Laguna.