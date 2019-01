POLÉMICO TRIUNFO DE CHIVAS

Tres al hilo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, con polémica y todo pero no conocen la derrota en este Clausura 2019. Venció por la mínima diferencia a Toluca, 1 por 0, en la Jornada 3 de la Liga MX. El gol fue de Alan Pulido.

Gran ambiente en el estadio “Akron”, la gente se dio cita para disfrutar de un gran encuentro, al minuto de juego Toluca ganó tiro de esquina, Pablo Barrientos mandó el servicio muy cerrado, la redonda estaba sorprendiendo al arquero Gudiño, casi lograba el gol olímpico.

El encuentro estaba parejo en cuanto a llegadas, abierto en los primeros 10 minutos de encuentro, las dos escuadras propusieron ir al ataque. Fue al minuto 16 que ‘Quick’ Mendoza recibió el balón filtrado, el dorsal ‘7’ buscó con toque sutil cambiar la trayectoria del balón, Raúl Gudiño se estiró cual largo es, con la yema de los dedos alcanzó a quitarle fuerza al balón para quedarse con la redonda.

Los espacios se cerraron, a base de toque por parte de los dos bandos buscaron abrir la cancha para crear espacios que hicieran daño en el arco de Alfredo Talavera y Raúl Gudiño.

Al minuto 35, Isaac Brizuela por el sector de la derecha creó el espacio, dentro del área recortó a su marcador, buscó poner la pelota en el poste más lejano, pero Alfredo Talavera alcanzó a tocar para desviar a tiro de esquina.

El marcador no se movió durante 45 minutos, el central marcó el final de la primera parte, así se fueron al descanso.

En la parte complementaria llegó el invitado, Fernando Beltrán por el sector de la izquierda asistió a Alan Pulido, desde fuera del área recibió de espaldas a la portería, se dio la media vuelta y de pierna derecha sacó gran zapatazo esquinado que se coló al fondo de la red, el estadio Akron explotó de júbilo en un solo grito.

Los Diablos no se dieron por vencidos y por las bandas buscaron anotar el tanto de la igualada, los espacios se abrieron en el terreno de juego, Rojiblancos y Rojos no dejaron de atacar. El medio campo era muy transitado, las faltas no se hicieron esperar, aparecieron las tarjetas amarillas, así transcurrió el encuentro. El central marcó el final del partido y Guadalajara amanecerá en lo más alto de la tabla.

Chivas es líder de la competencia con 9 unidades, Toluca se quedó en el cuarto lugar con 6 puntos. En la Jornada 4 los Diablos recibirán a Tigres en el Nemesio Diez y Chivas visitará a Santos en el TSM Corona.