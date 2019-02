POR DISTENSIÓN DE LIGAMENTO, GIGNAC FUERA DE LOS OCTAVOS

André Pierre-Gignac quedó descartado para los octavos de final de Concachampions, debido a que los Tigres han oficializado la lesión del francés.

Mediante su cuenta oficial en Twitter fue como el club auriazul dio a conocer que el galo sufre una distensión de ligamento en la rodilla derecha, por lo que está fuera de planes para el cotejo contra Saprissa en el Universitario de este martes.

Cabe destacar que previo a este informe, el delantero felino se pronunció en sus redes aceptando su lesión y desmintiendo los rumores sobre que estaba actuando y que simplemente no quería jugar la Conca.

Se que esto no le va a gustar a mi entrenador (Tuca) que salga a declarar, pero ya me cansé de leer y escuchar cosas increíbles. Hace semanas que tengo doctor de rodilla. Actualmente no puedo jugar dos partidos en una semana”, dijo.