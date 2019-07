PRECOZ VICTORIA DE GAUFF EN WIMBLEDON

Cori Gauff, de 15 años de edad, quien gracias a una invitación del torneo se clasificó para jugar en Wimbledon mientras tomaba a distancia algunos de sus exámenes de secundaria, eliminó a su veterana compatriota Venus Williams, de 39 años, quíntuple campeona por un doble 6-4,

Fue un triunfo increíble e histórico en la catedral del tenis, Con 15 años y 122 días la debutante en el Abierto de Wimbledon, Cori Gauff de Estados Unidos, derrotó 6-4 y 6-4 a Venus Williams y la eliminó en primera ronda. Antes de nacer Cori, su víctima ya había ganado dos grandes.

Cori venció con un aplomo impropio de su edad a la veterana Venus Williams, 24 años mayor, y certificó su pase a la segunda ronda para destaparse definitivamente: de seguir por la misma línea, la raqueta habrá ganado una nueva heroína.

Cuando todo esto ocurrió, la inexperiencia aflora y Gauff se saltó el protocolo. Incrédula, estrechó en primer lugar la mano al árbitro y después hincó la rodilla junto a su banquillo, tratando de digerir lo ocurrido.

Acababa de tumbar (doble 6-4) a Venus Williams, una tenista imperial que a sus 39 años colecciona siete Grand Slams, cinco de ellos obtenidos sobre la alfombra de La Catedral; cuatro, antes de que Gauff ni siquiera hubiera nacido. Esto sucedió el 13 de marzo de 2004.

Por eso, sus padres se abrazaron y dieron brincos en la grada inglesa, que asiste a la victoria más precoz en el torneo desde 1991. Entonces derribó la puerta su compatriota Jennifer Capriati, con 15 años y 96 días.

“Ahora mismo no sé explicar qué siento…”, dijo Gauff nerviosa, con la voz temblorosa. Es decir, nada que ver con lo visto antes en la pista, donde juega como si llevase toda una vida en el circuito. Por momentos, no es fácil distinguir quién es la maestra y quién es la aprendiz, porque mientras ella no pierde en un solo momento el temple, Venus gesticula, vocifera y se lamenta, porque sabe muy bien cuál va a ser el desenlace, haga lo que haga. Lleva un tiempo de capa caída Williams, pero a sus espaldas arrastra una cifra sin igual: con sus 83 majors disputados, presume de ser la tenista, hombre o mujer, que más grandes torneos ha jugado hasta estos días.