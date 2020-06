Real Madrid golea a Valencia con doblete de Benzema

Con goles de Karim Benzema (2) y Marco Asensio, quien marcó en su primer juego de vuelta tras casi un año fuera por lesión, el Real Madrid derrotó al Valencia 3 por 0, sumó tres puntos en el Estadio “Alfredo di Stéfano” y se mantiene dos unidades por detrás del Barcelona en la clasificación general de LaLiga.

Con el triunfo ante el Valencia, la tabla de posiciones no sufrió muchas variaciones en las zonas más calientes. De los cuatro de arriba, solamente el tercero no pudo ganar (el Sevilla igualó ante el Levante, pero no fue superado por el Atlético Madrid del Cholo Simeone).

Lo contrario sucedió entre los últimos ocho clasificados, donde ninguno pudo ganar y se aproxima una definición apasionante por la permanencia en LaLiga.

El primer tiempo del duelo entre los merengues y el Valencia terminó con empate sin goles. Al cuadro visitante le fue anulado un gol marcado por Rodrigo, por fuera de lugar, y después llegaron los goles de los madridistas, que se mantienen con este triunfo a dos puntos de distancia de líder Barcelona.