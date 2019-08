REAL MADRID SALE BIEN DEL SORTEO CHAMPIONS

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2019/20, conocida como la Champions League, se llevó a cabo en Mónaco este jueves 29 de agosto, y marcó suerte dispar para los equipos españoles.

El Real Madrid quedó encuadrado en el Grupo A, donde aparece como firme candidato a pasar de ronda junto al también poderoso Paris Saint Germain. El Brujas belga y el Galatasaray turco son los otros dos clubes de la zona.

Al Atlético de Madrid, que se ha convertido también en constante animador de la competencia, le tocó en suerte un a priori complicado Grupo D, puesto que deberá medirse con la Juventus, el Bayern Leverkusen y el Lokomotiv, todos rivales de riesgo.

El Barcelona también quedó encuadrado en un grupo complicado, puesto que tendrá como principales rivales al Inter y al Borussia Dortmund. Algunos escalones más atrás aparece el Slavia Praga checo.

Valencia, por último, tampoco la tendrá fácil: deberá pelear sus chances antes los siempre difíciles Chelsea y Ajax, la gran sensación de la edición pasada. Además, se las verá con el Lille Losc francés.

Otros duelos que prometen emoción: Bayern de Múnich vs. Tottenham (Grupo B); Liverpool vs. Nápoles (Grupo E); Benfica vs. Lyon (Grupo G)

Los grupos:

Grupo A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brujas, Galatasaray

Grupo B: Bayern, Tottenham, Olympiakos, Estrella Roja

Grupo C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dínamo de Zagreb, Atalanta

Grupo D: Juventus, Atlético, Leverkusen, Lokomotiv

Grupo E: Liverpool, Nápoles, Salzburgo, Genk

Grupo F: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia de Praga

Grupo G: Zenit, Benfica, Olympique de Lyon, Leipzig

Grupo H: Chelsea, Ajax, Valencia, LOSC