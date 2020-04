Recortan presupuesto a ProBeis

ProBeis, el programa para promover el béisbol a lo largo y ancho del país, creado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, ejercerá un presupuesto menor al de 2019, será alrededor de 280 millones de pesos, 70 millones menos que el año pasado.

La Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis) tiene ya un monto preliminar para su presupuesto de 2020. La cifra, que es de 280 millones de pesos, el cual podría sufrir recortes a causa de la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.

Reportes de medios deportivos señalan que los 280 millones de pesos ya están apartados del presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública, dependencia de la que se nutre ProBeis.

“El recurso ya lo tenemos, pero no podemos hacer licitaciones y, aparte, habrá recortes, seguro. Hasta entonces, voy a saber lo que puedo hacer. Ya está asignado, pero no lo podemos ejercer”, aseguró el ex jugador Edgar González, director de ProBeis, en entrevista con AS.

La crisis derivada por el coronavirus, empero, podría ser determinante para que el presupuesto se reduzca y sea transferido a otros programas del gobierno federal dada la contingencia, como la expedición de tres millones de créditos para activar la economía.

Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública destinó en 2019 un monto de 350 millones de pesos de presupuesto para el inicio de operaciones de ProBeis, recursos que fueron liberados mediados de año, debido a que la SEP y la Secretaría de Hacienda tardaron en los trámites.

Pero debido a estos imprevistos, ProBeis sólo pudo ejercer alrededor de 80 por ciento (casi 285 millones de pesos) del presupuesto asignado en 2019.