Revela Checo Pérez que estuvo en México previo a dar positivo a covid-19

El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez reveló en sus redes sociales que viajó a México después de participar en el Gran Premio de Hungría y estuvo un par de días en nuestro país, antes de dar positivo este jueves previo al Gran Premio de Gran Bretaña de F-1.

Checo Pérez, piloto de Racing Point, dijo que enterarse que dio positivo a la prueba de covid-19 “es el día más triste de mi carrera, puse toda mi preparación y todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana, que hay detrás de tanta preparación y por algo que no está en tus manos, solo demuestra lo vulnerables que somos todos ante este virus” señaló.

En un video donde aparece en sus redes para explicar lo que pasó, el piloto tapatío indicó que siguió todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de su equipo y de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), y reveló que después del Gran Premio de Hungría viajó a México.

“Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte, estuve ahí dos días, volví a Europa, y me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios no tengo ningún síntoma, de echo iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia que necesitaba hacer cuatro pruebas más”, explicó.”

“Al final pones todo en perspectiva, creo que hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas”, subrayó al agradecer el apoyo de los pilotos de Fórmula Uno y decir que todos estamos expuestos a contagiarse del coronavirus, por lo que hay que seguir extremando cuidados.