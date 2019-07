ROMMEL PACHECO QUIERE IR A TOKIO 2020

Representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es una de las prioridades que busca el seleccionado nacional yucateco de clavados Rommel Pacheco Marrufo, quien ofreció una rueda de prensa ante medios del vecino estado tras su llegada luego de obtener la medalla de plata en el trampolín de 1 metros en el Campeonato Mundial de Natación FINA 2019 celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

El yucateco tuvo un buen desempeño en el certamen mundial ya que además de ganar la presea argenta logro colocarse entre los mejores ocho clavadistas del orbe en la prueba de trampolín de 3 metros lo que le dio a México el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Enfoqué mi preparación rumbo al Campeonato Mundial y creo que fue la decisión más acertada, estoy contento por haber obtenido la medalla de plata en el trampolín de un metro una prueba en la cual entreno diario porque me sirve de preparación para los tres metros, pero no me dedico a esa prueba. No llevábamos mucha expectativa en esta pero lo que si llevábamos es la seguridad del trabajo, las ganas de ganar de representar a Yucatán y México en el Campeonato Mundial”, sostuvo.

“Tuve una muy buena competencia me sentí bien, fluido, suelto en los clavados se dio el resultado y los otros dos objetivos los que iba era conseguir el pase olímpico y clasificar a la serie mundial que ese lugar si es mío”, destacó el clavadista quien estuvo acompañado de su entrenador Zin Zhigang.

El medallista mundial agradeció el apoyo que ha recibido del Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte para poder trabajar con su entrenador en la alberca del Complejo Deportivo Kukulcán el cual lleva su nombre.

“Las instalaciones acuáticas de nuestro estado son magníficas se han hecho eventos nacionales e internacionales esta el gimnasio la fosa y eso me permite entrenar de la mejor manera y si con mi ejemplo puedo contribuir a que muchos niños se interesen por el deporte y que nuestro estado siga teniendo este nivel en los clavados como en otras disciplinas pues me da muchísimo gusto”.

Pacheco Marrufo también dijo sentirse triste por no ser seleccionado para estar en los Juegos Panamericanos de Lima, Per, que hoy se inauguran “por mi parte seguiré trabajando y uno de mis proyectos de aquí a lo que queda de preparación a los Juegos Olímpicos es seguir entrenando con mi compañero de fórmula Yahir Ocampo y conseguir el pase a Tokio las dos plazas en trampolín de 3 metros sincronizado e individual”.

Por último, pidió que los próximos selectivos se hagan de manera clara con reglas específicas y transparentes, y fue claro en decir “me hace falta una medalla olímpica por eso estoy trabajando y luchando, estoy satisfecho con todo lo logrado a lo largo de mi carrera cada medalla tiene algo significativo”.