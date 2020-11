Sansores San Román encauzará el proyecto a la gubernatura en Campeche: Morena

Layda Sansores San Román ya recibió una invitación del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), para encauzar el proyecto a la gubernatura y aceptó; no es la candidata porque no son los tiempos, y es el proyecto que MORENA está fortaleciendo, declaró Patricia León López, secretaria general en funciones de presidenta de ese instituto político en Campeche.

-Ya recibió la invitación y ya recibimos la contestación de que ha aceptado y representar a MORENA en el proyecto estatal –afirmó.

-En los tiempos que se tenga que anunciar que va a llegar, también lo haremos –anunciar- respetando los tiempos que pide el Instituto Electoral y evitando caer en incongruencias –indicó.

León López se refirió también a la paridad de género en las candidaturas, y destacó el instituto político que representa siempre ha sido claro, por lo que la mitad es para las mujeres y la mitad para los hombres.

-Debe haber paridad de género, igualdad de oportunidades, es un tema de derechos; no es posible sigamos pensando que puede haber equidad cuando queremos sesgar un derecho a la participación a las mujeres y que además las pocas que participan, son violentadas no solo políticamente sino por todos hay violencia contra la mujer.

-Por querer participar en política no hace diferente el hecho de que también en un trabajo, en una organización, las mujeres son víctimas de violencia, lo mismo pasa en política –puntualizó y añadió no es justo que alguien piense que no deben hacerlo.