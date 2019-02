SANTOS NO SE CONFIARÁ ANTE MARATHON

Pese a la amplia ventaja en el marcador global (6-2), el delantero argentino de Santos Laguna, Javier Correa no da por muerto al Marathon y señaló que tratarán de liquidar el partido de la mejor manera.

“Sabemos que la ventaja es amplia pero no hay que dar por muerto a nadie. Tenemos que afrontarlo de la mejor manera y tratar de liquidarlo de la mejor manera posible”, declaró.

Correa estableció las similitudes entre la Concachampions y la Copa Libertadores, señalando el prestigio que tienen ambas competencias, por lo que mencionó que sin importar al rival que se enfrenten, se tendrá que representar al Club Santos de la mejor manera.

Por otra parte, el timonel del conjunto lagunero, Salvador Reyes mencionó que previo al duelo ante el cuadro hondureño, se evaluará al plantel para formar una alineación considerando el trajín del equipo en los últimos días por los encuentros de Liga y Concachampions.

Es un día clave. Valoraremos quiénes son los once mejores para que mañana estén en la cancha. No administraremos por administrar, sino que los once mejores van a estar mañana en la cancha”, señaló.