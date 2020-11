Se agota el tiempo y Checo Pérez contempla tomarse “año sabático”

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez no ve claro al final de la actual temporada 2020 del máximo circuito de automovilismo mundial y estaría considerando tomarse un “año sabático” ante la falta de escudería.

El tapatío no tiene por el momento equipo para la Temporada 2021 pues al finalizar la Temporada 2020 de la Fórmula 1 se acabará su contrato con Racing Point, equipo que no lo renovó, y ya ocupó el lugar de Checo al firmar a Sebastian Vettel.

A escasas semanas de que termine la Temporada de la Fórmula 1, el mexicano es uno de los pilotos que no cuentan con equipo para el próximo calendario y está a la expectativa de que algunas de las escuderías realicen movimientos para aspirar a una plaza, por lo que en recientes declaraciones Checo estaría considerando timarse un “año sabático”.

“Creo que, por el momento, solo tenemos que esperar. La temporada llegará pronto a su fin. Como dije antes, hasta que los equipos anuncien a sus pilotos, todo es una opción”, señaló el mexicano.

“Cada equipo que no haya anunciado su alineación es una opción. Hay que esperar. No estamos lejos del final de la temporada, así que definitivamente tengo que conocer mis planes. Todo está pasando demasiado tarde, estamos cerca de diciembre. No hay mucho para agregar al respecto”, apuntó el tapatío, quien cumple 10 años en la Fórmula 1.

“Todo se está atrasando ahora y parece que conoceré si sigo en la Fórmula 1 o no bastante tarde en el año. Así que creo que un año sabático es una opción. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas”, subrayó.