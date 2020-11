Se une Jorge Cantú a Diablos para jugar Copa Juntos Por México

Este martes el presidente adjunto de los Diablos Rojos, Miguel Ojeda, informó la adición del experimentado Jorge Cantú al equipo “José Luis Sandoval” que participará en la Copa Juntos Por México a partir del 12 de noviembre.

El ex ligamayorista opinó sobre la Copa Juntos Por México, y dijo: “Es una gran idea de don Alfredo Harp, de su hijo Santiago, esto le da un plus a la organización no solo de Diablos sino de Oaxaca, para que sigan impulsando a sus jóvenes, es una gran iniciativa ya que no se ha jugado en todo el año y es una gran oportunidad para observar de cerca el gran talento que tienen las dos organizaciones”.

¿Cuál será la función de Jorge Cantú con el equipo José Luis Sandoval?

“Es muy simple, obviamente vengo a jugar, tomar turnos, estar en la primera base, como bateador designado, lo del Pacífico no está descartado, y estar en forma, estar en ritmo, batear y como dije anteriormente pues brindar la experiencia a los muchachos, ser un líder en silencio, que vean la forma de cómo me manejo en el terreno de juego y fuera de terreno, y básicamente mi función es pasar mi experiencia a estos jóvenes dentro de la Copa”.

Sobre la posibilidad de no ir a la Liga del Pacífico, Cantú comentó: “De hecho el Pacífico no está descartado, simplemente hablé con (Miguel) “El Negro” Ojeda, quedamos en términos de venir aquí, integrarme con los muchachos, sobre mi experiencia, estarlos viendo, aconsejarlos, foguearme ya que no se ha jugado en todo el año y si se ven las cosas claras con el Pacífico, con Monterrey y toda la liga con los protocolos del covid-19, nos vamos calientitos desde aquí, pero para mí es un gusto estar aquí con mi organización Diablos Rojos, fogueándome y pasarles mi experiencia a los muchachos”.