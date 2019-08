SEMANA CRUCIAL PARA LEONES

Los Leones de Yucatán tendrán determinante semana en el Parque Kukulcán Alamo, recibiendo la visita de los Pericos de Puebla y el fin de semana de sus acérrimos rivales Piratas de Campeche.

De martes a domingo, los reyes de la selva buscarán aprovechar su estancia en casa y el apoyo de sus fanáticos, para sumar la mayor cantidad de triunfos que los meta de lleno a la pelea por el pase a la postemporada.

Le restan 15 juegos a la temporada regular, y hasta el día de hoy Yucatán ocupa la segunda posición de la Zona Sur, por lo que de acuerdo al sistema de puntos pasaría como el tercer mejor equipo, arrancando los playoffs contra Oaxaca.

Esta será la última semana de seis juegos en el parque de la serpiente emplumada, y el primer rival que tendrán las fieras serán los Pericos de Puebla, quienes vienen de ser barridos por los Diablos Rojos del México.

Los emplumados son dirigidos por Carlos “La Chispa” Gastélum, y tienen un equipo muy bien balanceado que se reforzó en estas últimas semanas. Sus mejores bateadores son Danny Ortiz, Nick Flores y Jesús Arredondo.

Yucatán tiene al mejor staff de pitcheo de la Zona Sur, siendo comandados por César Valdez, Yoanner Negrín y José Samayoa, el top 3 de efectividad en toda la Liga Mexicana de Béisbol.

Para el primer choque el duelo monticular será entre Scott Harkin (3-0, 4.13 ERA) y el sensacional César Valdez (14-1, 2.42 ERA). El miércoles actuarán Brandon Cumpton (0-2, 13.50 ERA) y el cubano Yoanner Negrín (11-5, 3.20 ERA). El jueves el cartel de pitcheo está pactado entre Mauricio Lara (5-9, 4.22 ERA) y Jesse Estrada (7-2, 5.18 ERA).

Los tres juegos de la serie iniciarán a las 7:45 pm, y los fans podrán disfrutar grandes promociones todos los días de la semana: martes 2×1, miércoles damas gratis, jueves 2×1, viernes 2×1, sábado damas gratis, y domingo familiar 3×1; además, los abonados tendrán dos boletos de cortesía el jueves y domingo, y los niños (-1.20m) entrarán gratis todos los días en Butaca Lateral y Butaca Alta.

