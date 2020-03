Serial de pesca en Kayak será de 10 eventos

El Serial Estatal de pesca en Kayak constará de un total de 10 torneos exclusivos para esta modalidad, confirmó la Asociación de Pesca Deportiva, que señaló que son 160 pescadores registrados.

José Ceballos San Miguel, presidente de la Asociación de Pesca Deportiva, dijo que ha habido buena respuesta de pescadores deportivos de la modalidad de Kayak y se busca aprovechar el momento de los cayaks. “La gente está viendo que con sus embarcaciones de orilla no están agarrando lo que ellos quieren y han optado por alejarse un poquito y lo más barato es un kayak, lo que ha aumentado clubs de amigos que practican este deporte”.

Indicó que la la Asociación trabaja para mantener a estos kayaqueros juntos y en grupo, viendo sus necesidades.

“La Asociación ha estado atenta a eventos de kayak, que comenzaron esporádicos en Sabancuy, municipio de El Carmen, donde se invitó a un número reducido, llegaron más de 60, de dónde salieron, no sabemos, pero hoy por hoy tenemos a más de 160 kayakeros registrados en todo el estado”, apuntó.

Indicó que no sólo la Asociación de Campeche promueve este deporte, también Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, “aunque nosotros le llevamos un poco de ventaja, el mar que tenemos nos ayuda, por la calma que tenemos en nuestra bahía, donde los cayakeros pueden practicarlo sin peligro o riesgo y además no contaminas el mar, porque no se necesita ningún material para hacer que el cayac se mueva, solo los brazos, además del convivio familiar”.