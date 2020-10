Sin IVA y el Impuesto Especial Sobre Producción, diésel marino sería más barato

Tras reiterar que el diesel marino es uno de los insumos de mayor importancia para la actividad primaria, y que en el caso de la pesca incide en un 70 por ciento en los costos, Rafael Ruiz Moreno, presidente de la Confederación Obrero Patronal de México (Coparmex) delegación Campeche, señaló es la aplicación de gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre Producción (IEPS), lo que resulta lesivo para esta actividad.

-El problema es el porcentaje en que incide en los costos de operación, para la competitividad, en una embarcación pesquera, una granja acuícola cuando no tiene energía, o de la maricultura. Es un porcentaje muy alto y hasta que no existan ecologías que utilicen otro tipo de energéticos, tenemos que depender del diesel marino.

Puntualizó la importancia del costo de este insumo, en la estructura de costos de la actividad, es la importancia para tener un estímulo, que dijo está dividida en cuatro temas entre los que citó logística y distribución, y la intermediación para la venta final al consumidor.

Indicó entonces que en el vecino país del norte, a este insumo en las actividades primarias, no se le aplican ni el IVA ni el IESP, no tiene impuestos especiales.

-No es que queramos que nos den el diesel más barato de lo que cuesta, por menos que pierda Pemex, lo único que se pide es no le metas tantos impuestos que es lo que lo que lo encarece y nos saca de competitividad con otros países –puntualizó y aseguró el diésel marino tiene el mismo costo que en nuestro país, la diferencia está en la aplicación de impuestos, “que no se debe cobrar para una actividad primaria”.

-Porque tampoco podemos trasladar el IVA, estamos en tasa cero las actividades primarias, es cuestión de la estructura del precio –reiteró.