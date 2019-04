TABASCO DEJA “PLANTADO” A CAMPECHE FC

El partido correspondiente a la fecha 27 del Grupo I de la Liga TDP, que se efectuaría en el campo de la Muralla Kin-Ha, entre Campeche FC y Dragones de Tabasco fue suspendido por incomparecencia de los tabasqueños y por lo tanto se le acreditan los tres puntos al equipo rojiblanco.

El encuentro estaba programado para jugarse a las 16:00 horas, y aunque el rival se presentó alrededor de una hora antes del partido, lo hizo con apenas diez elementos por lo que la tercia arbitral conformada por Edgar Iván Arenas Peralta, Fermín Izquierdo Paz y Rubicel Castro Gómez, tras seguir el protocolo al hacer la revisión de credenciales de ambos equipos, determinó aplicar el reglamento de competencia para la temporada 2018-2019 de la Liga TDP.

De acuerdo al reglamento, los Dragones al no presentarse con equipo o el mínimo de jugadores para poder realizarse el partido, les fue aplicado el artículo 80, que señala que “los Clubes contendientes deberán presentarse obligatoriamente en el terreno de juego con 11 jugadores. Si los Clubes no completan el número mínimo requerido para la celebración del encuentro, no podrá iniciarse, y se tomará como incomparecencia.

Al igual que el Artículo 81, que señala que “exactamente a la hora fijada y confirmada por la Dirección General de la Liga TDP, y que aparece en el SIID de cada Club en la semana previa al partido, el Árbitro dará la señal de inicio y si uno de los Clubes no hubiera comparecido o no contase con 11 jugadores requeridos para iniciar el encuentro, procederá a esperar 45 minutos, si transcurrido ese tiempo el o los Clubes no se presentan o no completan el número de Jugadores exigido, asentará el hecho en el renglón de incidentes perdiendo el partido el Club que no compareció”.

Sin embargo, también de acuerdo al reglamento, si el club que no compareció presenta alguna justificación, se aplicará el artículo 82 y 83, en el que se considera una que la Dirección de la Liga TDP hará investigación, cuyo resultado podría reprogramar o no el juego.

Mientras que Campeche FC al no realizarse el partido, trabajo por espacio de una hora realizando acondicionamiento físico bajo el mando de Martín López Salinas, pues debido a que el partido de la fecha 28 en el que estarán visitando a Yalmakan FC, será el próximo domingo 21 de abril, el técnico les dará dos días de descanso, retornando a las prácticas el martes 16 a las 07:00 horas en el campo de la Muralla Kin-Ha.