Temporada de Grandes Ligas, en riesgo de no jugarse

Jugadores y Sindicato de Peloteros no llegaron a un acuerdo con los propietarios de Grandes Ligas y dieron como plazo este mismo lunes para que decidan y digan dónde y cuándo arrancará la Temporada 2020 de las Grandes Ligas.

El comisionado Rob Manfred dejó entrever que “ya no está seguro” de que se vaya a jugar la Temporada 2020 de las Ligas Mayores, y las negociaciones entre dueños, jugadores y Sindicato de Peloteros tomaron un nuevo curso luego que la MLBPA dio por concluidas las negociaciones con los propietarios.

El sindicato de peloteros, la MLBPA, dio de plazo hasta este lunes para decidir los por menores de la temporada con un fulminante “díganos dónde y cuándo”.

Todo lo anterior mientras el Comisionado de la MLB Rob Manfred ha cambiado su discurso y ahora afirma que no está 100 por ciento seguro que vaya a haber temporada 2020 de las Grandes Ligas

A menos de una semana de haber asegurado en un “100%” que habría béisbol éste 2020, Manfred habló con la cadena ESPN y dijo que no está seguro para nada si habrá temporada de MLB éste año: “No estoy confiado. Creo que hay un riesgo real y mientras no haya diálogo, ese riesgo real va a continuar. Es un desastre para nuestro juego, un absoluto desastre. No debería de estar sucediendo esto”.

Lo único cierto hasta esta noche, es que la Temporada 2020 de las Grandes Ligas está en riesgo.