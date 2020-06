Tras estar en coma, Benjamín despierta y platica con sus familiares

El exfutbolista y entrenador mexicano Benjamín Galindo, quien fue sometido a una cirugía cerebral a finales de mayo, despertó de un coma inducido y comenzó a hablar, informó su actual club, los San Jose Earthquakes de la MLS.

Aunque Galindo, de 59 años, sigue hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, donde se encontraba visitando a su familia cuando sufrió un derrame cerebral y fue intervenido quirúrgicamente el pasado 28 de mayo, es reportado estable.

El técnico “está cada vez más alerta y comenzó a hablar con familiares mientras permanece hospitalizado en Guadalajara”, informaron en un breve comunicado los Earthquakes.

Tras una carrera de cuatro décadas como jugador y entrenador en el fútbol mexicano, Galindo ejerce ahora de técnico asistente del argentino Matías Almeyda en los Earthquakes.

Update on Benjamin Galindo: He is awake, alert and speaking to family.

